В Lifecell объяснили абонентам, что продолжается подключение генераторов к оборудованию.
Отмечается, что до конца текущего года планируется подключить к генераторам еще около 200 базовых станций. Кроме того, было увеличено количество базовых станций с новыми, более эффективными, литиевыми батареями. К концу 2024 года количество оборудованных ими базовых станций увеличится еще в 1,6 раза.
В «Lifecell» объяснили абонентам, что сеть мобильной связи планировалась и строилась с учетом стационарного питания.
«При обесточивании наше оборудование переходит в режим работы от батарей, а когда они истощаются, а стационарное питание не вернулось – в дальнейшем базовая станция может работать только от генератора», – рассказали в «Lifecell» нюансы работы при отключениях электроэнергии.
При обесточивании большое количество людей одновременно переходит на мобильный Интернет. Поэтому, говорят в Lifecell, батареи на базовых станциях быстро разряжаются и ухудшается качество связи.
Также в Lifecell объяснили, что у каждой базовой станции нет своего генератора, и этому есть причина. Так, для подпитки одной базовой станции во время блэкаута требуется до 50 л дизтоплива в сутки в зависимости от типа генератора, и как минимум один человек, который будет регулярно его дозаправлять.
"У lifecell около 10 тыс. базовых станций по всей Украине, поэтому одновременно обеспечивать их работу от альтернативных источников питания физически невозможно", - сообщили в "Lifecell".
В свою очередь, далеко не все абоненты «lifecell» довольны качеством связи оператора и считают, что оператор недостаточно подготовился к отключениям электроэнергии.
«Нет света – нет интернета!»,
«За последние полгода изменилось к худшему, если раньше не мог нахвастаться интернетом 4G, даже раздачу включал по WI-FI, то сейчас себе не хватает, и все это на тех же локациях что и раньше и все это происходит волнами, то все прекрасно, то совсем ничего не имеет, и никак не связано с отключениями света, интернета может не быть и при отсутствии отключений, а может наоборот, нет света, а интернет великолепен»,
«С 22 года абсолютно ничего не изменилось, кроме цены на тарифы. Как исчезала сеть при выключении света, так и исчезает», - жалуются абоненты на официальной странице Lifecell в Faccebook.
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