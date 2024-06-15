Мобильный оператор «Lifecell» обратился к абонентам с объяснением проблем со связью – что происходит сейчас и на что надеяться в будущем.

В Lifecell объяснили абонентам, что продолжается подключение генераторов к оборудованию.

Отмечается, что до конца текущего года планируется подключить к генераторам еще около 200 базовых станций. Кроме того, было увеличено количество базовых станций с новыми, более эффективными, литиевыми батареями. К концу 2024 года количество оборудованных ими базовых станций увеличится еще в 1,6 раза.

В «Lifecell» объяснили абонентам, что сеть мобильной связи планировалась и строилась с учетом стационарного питания.

«При обесточивании наше оборудование переходит в режим работы от батарей, а когда они истощаются, а стационарное питание не вернулось – в дальнейшем базовая станция может работать только от генератора», – рассказали в «Lifecell» нюансы работы при отключениях электроэнергии.

При обесточивании большое количество людей одновременно переходит на мобильный Интернет. Поэтому, говорят в Lifecell, батареи на базовых станциях быстро разряжаются и ухудшается качество связи.

Также в Lifecell объяснили, что у каждой базовой станции нет своего генератора, и этому есть причина. Так, для подпитки одной базовой станции во время блэкаута требуется до 50 л дизтоплива в сутки в зависимости от типа генератора, и как минимум один человек, который будет регулярно его дозаправлять.

"У lifecell около 10 тыс. базовых станций по всей Украине, поэтому одновременно обеспечивать их работу от альтернативных источников питания физически невозможно", - сообщили в "Lifecell".

В свою очередь, далеко не все абоненты «lifecell» довольны качеством связи оператора и считают, что оператор недостаточно подготовился к отключениям электроэнергии.

«Нет света – нет интернета!»,

«За последние полгода изменилось к худшему, если раньше не мог нахвастаться интернетом 4G, даже раздачу включал по WI-FI, то сейчас себе не хватает, и все это на тех же локациях что и раньше и все это происходит волнами, то все прекрасно, то совсем ничего не имеет, и никак не связано с отключениями света, интернета может не быть и при отсутствии отключений, а может наоборот, нет света, а интернет великолепен»,

«С 22 года абсолютно ничего не изменилось, кроме цены на тарифы. Как исчезала сеть при выключении света, так и исчезает», - жалуются абоненты на официальной странице Lifecell в Faccebook.

Последние новости Украины:

Фальшивые приложения: киберспециалисты рассказали, как защитить смартфон от взлома.

Новые правила для абонентов Киевстар, Lifecell и Vodafone: что обязательно нужно знать.

Отключение абонентов от 3G: "Киевстар" сделал новое объяснение.