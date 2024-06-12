При сівбі моркву слід розміщувати на світлих, родючих ґрунтах з гарною структурою, високим рівнем повітропроникності та вологоємністю. Однак тільки якісний ґрунт не гарантує гарного врожаю.

Через 3-4 тижні після появи сходів, коли на рослині з'являється третій справжній листок, слід провести перше проріджування. Для полегшення цієї процедури рекомендується рясно полити грядку водою перед заходом сонця. Наступного дня, рано-вранці, проведіть проріджування, видаливши зайві рослини, щоб відстань між ними становила близько 2-2,5 см.

Після проріджування видаліть вирвані рослини і розпушіть ґрунт навколо решти, утрамбуйте його руками і, при необхідності, засипте поглиблення ґрунтом. Також відразу після проріджування рекомендується провести підживлення розчином сечовини та калію-магнезії або настоянкою з гною в пропорції 1:15, вносячи живильну рідину у вологий ґрунт у міжряддя та під корінь.

На початку серпня, коли коренеплоди активно наливаються, корисно провести третє підживлення калійними добривами, такими як зольний настій, приготований з 1/2 л золи на відро води або розчин сульфату калію. Кількість підживлення складає 1/2 склянки золи на квадратний метр грядки, засипаючи її в борозни у міжряддях або присипаючи ґрунт навколо саджанців.

Морква потребує помірного поливу. На самому початку і після проріджування потрібно полив, але в інший час зволожувати грунт потрібно рідше. Морква здатна пережити короткі періоди посухи, тому полив має бути помірним, раз на тиждень під час спеки та посухи. Рідина слід впровадити у ґрунт на глибину одного шару. Занадто часті та поверхневі поливи можуть нашкодити корінням, змушуючи їх рости близько до поверхні.

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