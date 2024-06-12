При посеве морковь следует размещать на светлых, плодородных почвах с хорошей структурой, высоким уровнем воздухопроницаемости и влагоемкостью. Однако только качественная почва не гарантирует хороший урожай.

Через 3-4 недели после появления всходов, когда на растении появляется третий настоящий лист, следует провести первое прореживание. Для облегчения этой процедуры рекомендуется обильно полить грядку водой перед заходом солнца. На следующий день, рано утром, проведите прореживание, удалив лишние растения, чтобы расстояние между ними составляло около 2-2,5 см.

После прореживания удалите вырванные растения и разрыхлите почву вокруг оставшихся, утрамбуйте ее руками и, при необходимости, засыпьте углубления грунтом. Также сразу после прореживания рекомендуется провести подкормку раствором мочевины и калие-магнезии или настойкой из гноя в пропорции 1:15, внося питательную жидкость во влажную почву в междурядья и под корень.

В начале августа, когда корнеплоды активно наливаются, полезно провести третью подкормку калийными удобрениями, такими как зольный настой, приготовленный из 1/2 л золы на ведро воды, или раствор сульфата калия. Количество подкормки составляет 1/2 стакана золы на квадратный метр грядки, засыпая ее в борозды в междурядьях или присыпая почву вокруг саженцев.

Морковь нуждается в умеренном поливе. В самом начале и после прореживания требуется обильный полив, но в остальное время увлажнять почву нужно реже. Морковь способна пережить короткие периоды засухи, поэтому полив должен быть умеренным, раз в неделю в период жары и засухи. Жидкость следует внедрить в почву на глубину одного слоя. Слишком частые и поверхностные поливы могут навредить корням, заставляя их расти близко к поверхности.

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