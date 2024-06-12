Підгодівля підходить для обробки пасльонових культур, таких як помідори відкритого та закритого грунту, високорослі, низькорослі, солодкий перець, гіркий перець, баклажани - ось ці пасльонові культури можна обробляти препаратом "Пасліній" в певний період їхнього розвитку.

Про це йдеться на youtube-каналі "Наша дача".

Обробка значно збільшує і покращує зав'язуваність плодів помідорів і відповідно при покращенні зав'язуваності плодів збільшується врожайність.

Ранню продукцію можна на помідорах збирати на тиждень раніше завдяки обробці цим препаратом.

Збільшується вихід ранньої продукції помідорів на 30%, а загальний об'єм продукції за весь період збору врожаїв збільшується 45-70%.

Уявіть собі, яку кількость врожаїв ми втрачаємо через те, що рослини помідорів вирощуються не в зовсім сприятливих для них умовах розвитку.

Це відбувається за рахунок того, що спека або холод, чи замокання, посуха чи ще якісь несприятливі умови - все це суттєво впливає на те, що помидори витрачає багато ресурсів внутрішніх на подолання цих стресів замість того, щоб проводити, як це повинно бути.

Зав'язуваність плодівпомідорів і частково не вистачає ресурсів на зав'язуваність, ми не добираємо врожаїв - обробка паслініям робить, те що рослина додатково постачає елементи живлення саме в квіточку.

Обробку повідорів треба проводити на прикладі високорослих томатів, коли буде цвісти перша китиця. Можна зробити навіть другу обробку через 10-14 днів, але це за потреби.

Зазвичай робиться одна обробка помідорів за сезон одну і весь період, що рослинки у нас розвиваються, відбувається якісне зав'язування квіточок.

Проведення обробки помідорів відбувається, коли немає яскравого сонця, щоб не було спеки великої краще робити обробку. Ввечері щоб не було дощу, не було зайвої вологи на листях - ці негативні фактори можуть знижувати ефективність проведення обробки.

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