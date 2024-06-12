Подкормка подходит для обработки пасленовых культур, таких как помидоры открытой и закрытой почвы, высокорослые, низкорослые, сладкий перец, горький перец, баклажаны – вот эти пасленовые культуры можно возделывать препаратом "Паслиний" в определенный период их развития.

Об этом идет речь на youtube-канале "Наша дача".

Обработка значительно увеличивает и улучшает завязываемость плодов помидоров и соответственно при улучшении завязываемости плодов увеличивается урожайность.

Раньшую продукцию можно на помидорах собирать на неделю раньше благодаря обработке этим препаратом.

Растет выход ранней продукции помидоров на 30%, а общий объем продукции за весь период сбора урожаев увеличивается 45-70%.

Представьте себе, какое количество урожаев мы теряем из-за того, что растения помидоров выращиваются не в совершенно благоприятных для них условиях развития.

Это происходит за счет того, что жара или холод, или замокание, засуха или еще какие-то неблагоприятные условия – все это существенно влияет на то, что помидоры тратит много внутренних ресурсов на преодоление этих стрессов вместо того, чтобы проводить, как это должно быть.

Завязываемость плодов помидоров и частично не хватает ресурсов на завязываемость, мы не подбираем урожаев – обработка паслиниям делает, что растение дополнительно снабжает элементами питания именно в цветочек.

Обработку поводоров нужно проводить на примере высокорослых томатов, когда будет цвести первый кисть. Можно сделать даже вторую обработку через 10-14 дней, но это при необходимости.

Обычно делается одна обработка помидоров за сезон – один и весь период, что растеньица у нас развиваются, происходит качественная завязка цветочков.

Проведение обработки помидоров происходит, когда нет яркого солнца, чтобы не было жары большой лучше производить обработку. Вечером, чтобы не было дождя, не было лишней влаги на листьях – эти негативные факторы могут снижать эффективность проведения обработки.

Последние новости Украины:

Как правильно сажать редиску в открытую почву, чтобы получить хороший урожай.

Как защитить картофель от вредителей: полезные уловки от огородников.

Как получить идеальную рассаду цветной капусты: тонкости и секреты