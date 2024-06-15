Названо ознаки додатків для смартфонів, планшетів та інших гаджетів, які були створені шахраями, які полюють на рахунки і особисті дані користувачів.

Фейкові додатки, які люди встановлюють на своїх гаджетах, в тому числі на смартфонах, можуть наробити великої біди.

Адже їх створюють аферисти зовсім не для розваг користувачів, а для того, щоб, наприклад, збирати особисту інформацію чи красти кошти.

Кіберфахівці попереджають, що зловмисники можуть використовувати імена подібні на ті, що вже завоювали довіру на ринку. Перевірити інформацію про додаток можна безпосередньо на офіційних сайтах компанії.

Також експерти радять звернути увагу на відгуки та оцінки інших користувачів.

«Підроблений додаток не матиме відгуків або матиме серію позитивних коментарів, що були опубліковані з незначним проміжком у часі», - розповідали в МОН.

Ще одна можливість розпізнати фейковий додаток – подивитись, скільки разів його було завантажено. Так, необхідно звернути увагу чи є альтернативна програма з більшою кількістю завантажень й аналогічними функціями.

Сигналізувати про те, що додаток підроблений можуть навіть орфографічні помилки в описі та заголовку. Це може бути дослівний переклад із невідповідними відмінками.

Нереалістично високі знижки на покупки у програмі – ще одна ознака додатка, який не треба завантажувати.

І що обов’язково потрібно зробити кожному перед завантаженням того чи іншого додатка, програми – подивитись, до яких даних вона вимагає доступу і чи здатна вона обмінюватися інформацією про власника гаджета з третіми сторонами. Звісно, якщо конфіденційні дані опиняються під загрозою, такий додаток не слід завантажувати.

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