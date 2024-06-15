Названы признаки приложений для смартфонов, планшетов и других гаджетов, созданных мошенниками, которые охотятся на счета и личные данные пользователей.

Фейковые приложения, которые люди устанавливают на своих гаджетах, в том числе на смартфонах, могут принести большую беду.

Ведь их создают аферисты отнюдь не для развлечений пользователей, а для того, чтобы, например, собирать личную информацию или воровать средства.

Киберспециалисты предупреждают, что злоумышленники могут использовать имена подобные тем, которые уже завоевали доверие на рынке. Проверить информацию о приложении можно непосредственно на официальных сайтах компании.

Также эксперты советуют обратить внимание на отзывы и оценки других пользователей.

«Поддельное приложение не будет иметь отзывов или серии положительных комментариев, которые были опубликованы с незначительным промежутком во времени», - рассказывали в МОН.

Еще одна возможность распознать фейковое приложение – посмотреть, сколько раз оно было загружено. Так, необходимо обратить внимание есть ли альтернативная программа с большим количеством загрузок и аналогичными функциями.

Сигнализировать о том, что приложение поддельное могут даже орфографические ошибки в описании и заголовке. Это может быть дословный перевод с неподходящими падежами.

Нереалистически высокие скидки на покупки в программе – еще один признак приложения, которое не нужно загружать.

И что обязательно нужно сделать каждому перед загрузкой того или иного приложения, программы – посмотреть, к каким данным она требует доступ и способна ли она обмениваться информацией о владельце гаджета с третьими сторонами. Конечно, если конфиденциальные данные находятся под угрозой, такое приложение не следует загружать.

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