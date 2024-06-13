Влада України змушена розглядати можливість підвищення податків, оскільки без цього може постраждати фінансування армії. Кабінет міністрів уже працює над пропозиціями щодо збільшення податків, але конкретні цифри поки не уточнені.

Про це повідомив голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу"). Також Кабмін має прорахувати наслідки підвищення податків.

Кабінет міністрів зараз працює над пропозиціями з підвищення певних податків. Про можливі нові ставки ПДВ та військового збору наразі не можна говорити, оскільки конкретні цифри ще не сформовані.

Представник уряду зазначив, що жодних конкретних пропозицій від Кабінету міністрів щодо підвищення податків поки немає, тому наразі немає чого обговорювати. Він також підкреслив, що уникнути підвищення податків неможливо, оскільки без цього буде недостатньо коштів для фінансування армії.

"Не буде снарядів, не буде зброї – росіяни будуть під нашою столицею, наприклад. Або ми – щоб цього не допустити – все ж таки підвищимо податки, і так усі разом власним коштом профінансуємо ці снаряди", – констатував Гетманцев.

Гетманцев також визнав, що підвищення податків може негативно позначитися на економіці країни, особливо враховуючи її слабкий потенціал для відновлення. Він наголосив, що підвищення податків не замінить роботи над детінізацією та підвищенням ефективності військових витрат і контролю за їхнім використанням, а, навпаки, лише підсилює необхідність проведення цих заходів.

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