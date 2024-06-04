Завдяки підвищенню обох податків бюджет може додатково отримати близько 190 млрд грн, однак реальні потреби можуть бути у 400 млрд.

В Україні цього року можуть підняти ставки на основні податки. Уряд уже підготував відповідні рішення, а з наступного року зміняться правила і для фізичних осіб-підприємців (ФОПів). Очікується, що кількість ФОПів зменшиться, а їхні податки зростуть.

Ці заходи спрямовані на збалансування бюджету та підтримку обороноздатності країни. Крім того, міжнародні партнери наполягають на перегляді податкових правил.

Очікується, що підвищення обох податків принесе бюджету додатково близько 190 млрд грн, хоча реальні потреби можуть сягати 400 млрд грн.

В Україні планується суттєве підвищення військового збору з 1,5% до 5%. Це найбільше підвищення серед податкових змін, оскільки військовий збір фактично є частиною податку на доходи фізичних осіб (ПДФО). Крім того, його доведеться сплачувати під час продажу нерухомості та купівлі предметів розкоші. "Пропонується підвищувати саме військовий збір, щоб усі зібрані кошти спрямовувалися на оборону, а не в місцеві бюджети", – зазначив представник уряду.

Крім того, уряд планує підвищити податок на додану вартість (ПДВ), який наразі становить 20%. Остаточне рішення щодо розміру підвищення ще не ухвалене, але розглядаються варіанти збільшення ставки на 2% або 3%.

Новий етап податкових змін в Україні торкнеться фізичних осіб-підприємців (ФОПів). Ставки єдиного податку для юридичних осіб третьої групи, які наразі складають 5%, будуть поступово збільшені до 18%. Цей процес триватиме три роки, а після цього юридичним особам взагалі заборонять користуватися єдиним податком.

Друга та третя групи ФОПів будуть об'єднані в одну, і вони платитимуть податки в розмірі від 3% до 17%, залежно від сфери діяльності. Торговці сплачуватимуть менше, а ті, хто надає послуги – більше. Підвищення ставок також буде поступовим, протягом трьох років.

Для виробників сільськогосподарської продукції (юридичних осіб) ставки єдиного податку протягом трьох років будуть збільшені до 18%.

Джерело: OBOZ.UA

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