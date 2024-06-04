Благодаря повышению обоих налогов бюджет может дополнительно получить около 190 млрд. грн., однако реальные потребности могут быть в 400 млрд. грн.

В Украине в текущем году могут поднять ставки на основные налоги. Правительство уже подготовило соответствующие решения, а со следующего года изменятся правила и для физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Ожидается, что количество ФЛП уменьшится, а их налоги возрастут.

Эти меры направлены на сбалансирование бюджета и поддержку обороноспособности страны. Кроме того, международные партнеры настаивают на пересмотре налоговых правил.

Ожидается, что повышение обоих налогов принесет бюджету дополнительно около 190 млрд. грн., хотя реальные потребности могут достигать 400 млрд. грн.

В Украине планируется существенное повышение военного сбора с 1,5 до 5%. Это наибольшее повышение среди налоговых изменений, поскольку военный сбор фактически является частью налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Кроме того, его придется платить при продаже недвижимости и покупке предметов роскоши. "Предлагается повышать именно военный сбор, чтобы все собранные средства направлялись на оборону, а не в местные бюджеты", – отметил представитель правительства.

Кроме того, правительство планирует повысить налог на добавленную стоимость (НДС), который в настоящее время составляет 20%. Окончательное решение о размере повышения еще не принято, но рассматриваются варианты увеличения ставки на 2% или 3%.

Новый этап налоговых изменений в Украине коснется физических лиц-предпринимателей (ФЛП). Ставки единого налога для юридических лиц третьей группы, которые составляют 5%, будут постепенно увеличены до 18%. Этот процесс будет продолжаться три года, а после этого юридическим лицам вообще запретят пользоваться единым налогом.

Вторая и третья группы ФЛП будут объединены в одну, и они будут платить налоги в размере от 3% до 17% в зависимости от сферы деятельности. Торговцы будут платить меньше, а предоставляющие услуги – больше. Повышение ставок также будет постепенным в течение трех лет.

Для производителей сельскохозяйственной продукции (юридических лиц) ставки единого налога в течение трех лет будут увеличены до 18%.

Источник: OBOZ.UA

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