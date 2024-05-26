З 1 червня Сенс Банк в Україні вводить обмеження на перекази з картки на картку. Тепер можна буде здійснювати до 200 переказів на місяць на загальну суму до 1 мільйона гривень. Крім того, Національний банк України (НБУ) розглядає можливість зобов'язати всі банки встановити обмеження у 30 переказів на місяць із загальною сумою до 100 тисяч гривень.

З 1 червня Сенс Банк встановив нові обмеження на суму переказів на картку: до 400 тис. грн на добу і протягом тижня. Кількість транзакцій також обмежена: до 30 на день і до 100 на тиждень.

За даними Національного банку України, станом на 1 квітня 2024 року Сенс Банк посідав 8-е місце за розміром загальних активів (136,63 млрд грн) серед 63 банків. У межах боротьби з відмиванням коштів, Нацбанк планує в найближчі 30 днів запровадити на період воєнного стану обмеження на кількість P2P-переказів фізичних осіб – до 30 на місяць з лімітом суми до 100 тис. грн.

Заступник голови НБУ Дмитро Олійник зазначив, що такі схеми наразі становлять гостру проблему на державному рівні через можливість ухилення від сплати податків під час війни, організацію фінансування інформаційних кампаній та диверсій з боку рф, а також ведення незаконної господарської діяльності.

Людей, які співпрацюють за такими схемами, називають "дропи" або "грошові мули". Хоча ця схема не є новою, вона набрала нових форм останнім часом. Явище виникло кілька років тому через швидке зростання сегмента безготівкових платежів та переміщення фокусу шахраїв на безготівкові розрахунки.

Джерело: Інтерфакс.

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