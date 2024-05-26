Национальный банк Украины (НБУ) рассматривает возможность обязать все банки установить ограничение в 30 переводов в месяц с общей суммой до 100 тысяч гривен.

С 1 июня Сенс Банк в Украине вводит ограничения на переводы с карты на карту. Теперь можно будет совершать до 200 переводов в месяц на общую сумму до 1 миллиона гривен. Кроме того, Национальный банк Украины (НБУ) рассматривает возможность обязать все банки установить ограничение в 30 переводов в месяц с общей суммой до 100 тысяч гривен.

С 1 июня Сенс Банк установил новые ограничения на сумму переводов на карту: до 400 тыс. грн в сутки и в течение недели. Количество транзакций также ограничено: до 30 в день и до 100 в неделю.

По данным Национального банка Украины, на 1 апреля 2024 года Сенс Банк занимал 8-е место по размеру общих активов (136,63 млрд грн) среди 63 банков. В рамках борьбы с отмыванием средств Нацбанк планирует в ближайшие 30 дней ввести на период военного состояния ограничения на количество P2P-переводов физических лиц – до 30 в месяц с лимитом суммы до 100 тыс. грн.

Заместитель председателя НБУ Дмитрий Олейник отметил, что такие схемы составляют острую проблему на государственном уровне из-за возможности уклонения от уплаты налогов во время войны, организации финансирования информационных кампаний и диверсий со стороны россии, а также ведения незаконной хозяйственной деятельности.

Людей, сотрудничающих по таким схемам, называют "дропы" или "денежные мулы". Хотя эта схема не нова, она приобрела новые формы в последнее время. Явление возникло несколько лет назад из-за быстрого роста сегмента безналичных платежей и перемещения фокуса мошенников на безналичные расчеты.

Источник: Интерфакс.

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