Готівковий сегмент валютного курсу в Україні минулого тижня дуже слабо реагував на політичні тенденції на ВРУ.

Протягом наступного тижня курс долара в Україні буде стабільним і залишиться близько 40 гривень. Прогнозується, що вартість валюти може збільшитися до 40,2 гривні в зв'язку з завершенням періоду сплати податків. Директорка департаменту казначейських операцій Ганна Золотько вказала, що в період з 21 по 26 травня курс буде коливатися.

У період 21-26 травня курс перебуватиме в межах 39,7 — 40,2 гривні. Вона також зазначила, що очікується помірне зростання вартості долара в безготівковому сегменті через завершення періоду сплати податків бізнесом.

Проте вона не передбачає значних змін у курсі у готівковому сегменті, оскільки минулого тижня він слабко реагував на політичні тенденції.

"З огляду на той факт, що готівковий сегмент минулого тижня дуже слабо реагував на тенденції на ВРУ, істотних змін курсу тут я не прогнозую", — резюмувала вона.

Зауважено, що Національний банк України планує провести поступову девальвацію гривні, але не передбачається раптового ослаблення валюти. За словами джерела, відомого заявили, що НБУ, маючи значні запаси золота та валютних резервів, не дозволить раптового знецінення гривні.

Планується, що девальвація буде проведена поетапно. У заяві також зазначено, що Національний банк поставив перед собою завдання девальвувати гривню на 10% протягом поточного року.

Згідно з інформацією порталу "Мінфін", у вівторок, 21 травня, середні курси долара в українських банках складають 39,50 грн (купівля) та 40,0 грн (продаж) для безготівкових операцій. У разі готівкових операцій курс становить 39,96 грн (купівля) та 40,05 грн (продаж). Тим часом, офіційний курс Національного банку України на цей день становить 39,42 грн.

Джерело: 24 Канал

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