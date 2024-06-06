Варто розуміти, що законопроєкт про нові штрафи ще не внесено до сесійної зали й до розгляду народні депутати не приступали,

Ініціатива з введення штрафів для водіїв, які захопилися дрифтом, обговорюється серед народних депутатів. Зараз на столі депутатів лежить закон про можливість накладати штраф у розмірі до 17 тисяч гривень на таких водіїв.

Згідно з документом, водій може отримати штраф, якщо буде здійснювати дрифт у межах населеного пункту. Проте варто зауважити, що законопроєкт ще не був внесений на розгляд до сесійної зали, а саме обговорення народних депутатів ще не розпочалося.

Збільшення кількості ДТП, в яких беруть участь дрифтери, викликає стурбованість у громадськості. Водії, які практикують дрифт, порушують спокій і створюють ризик для інших.

У зв'язку з цим висувається ініціатива ввести штраф у розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів фізичних осіб, що дорівнює 8500 гривень, для тих, хто вчиняє дрифт. У випадку повторного порушення розмір штрафу може бути збільшений до 17 тисяч гривень.

Експерти підкреслюють необхідність таких законодавчих змін, проте наголошують на важливості чіткого визначення відповідальності за умисний дрифт в порівнянні з випадковим пробуксовуванням через технічні неполадки авто.

Необхідно також пам'ятати, що українські водії повинні дбати про те, щоб номерні знаки на транспортному засобі були у належному стані. В протилежному випадку може бути нарахований штраф.

Розмір штрафу за порушення становить 1190 гривень. Патрульна поліція закликала водіїв ставитися відповідально до стану автомобільних номерних знаків.

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