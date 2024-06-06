Следует понимать, что законопроект о новых штрафах еще не внесен в сессионный зал и к рассмотрению народные депутаты не приступали,

Инициатива по введению штрафов для водителей, увлекшихся дрифтом, обсуждается среди народных депутатов. Сейчас на столе депутатов лежит закон о возможности налагать штраф в размере до 17 тысяч гривен на таких водителей.

Согласно документу, водитель может получить штраф, если будет производить дрифт в пределах населенного пункта. Однако следует отметить, что законопроект еще не был внесен на рассмотрение в сессионный зал, а именно обсуждение народных депутатов еще не началось.

Увеличение количества ДТП, в которых участвуют дрифтеры, вызывает озабоченность у общественности. Водители, практикующие дрифт, нарушают покой и создают риск для других.

В связи с этим выдвигается инициатива ввести штраф в размере 500 необлагаемых налогом минимумов доходов физических лиц, равный 8500 гривен, для тех, кто совершает дрифт. В случае повторного нарушения размер штрафа может быть увеличен до 17 тысяч гривен.

Эксперты подчеркивают необходимость таких законодательных изменений, однако отмечают важность четкого определения ответственности за преднамеренный дрифт по сравнению со случайной пробуксовкой из-за технических неполадок авто.

Необходимо также помнить, что украинские водители должны заботиться о том, чтобы номера на транспортном средстве были в надлежащем состоянии. В противном случае может быть начислен штраф.

Размер штрафа за нарушение составляет 1190 гривен. Патрульная полиция призвала водителей относиться ответственно к положению автомобильных номерных знаков.

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