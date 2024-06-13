Кабинет министров сейчас работает над предложениями по повышению определенных налогов для украинцев.

Власти Украины вынуждены рассматривать возможность повышения налогов, поскольку без этого могут пострадать финансирование армии. Кабинет министров уже работает над предложениями по увеличению налогов, но конкретные цифры пока не уточнены.

Об этом сообщил глава Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Также Кабмин должен просчитать последствия повышения налогов.

Кабинет министров сейчас работает над предложениями по повышению определенных налогов. О возможных новых ставках НДС и военного сбора пока нельзя говорить, поскольку конкретные цифры еще не сформированы.

Представитель правительства отметил, что никаких конкретных предложений от Кабинета министров по повышению налогов пока нет, поэтому сейчас нечего обсуждать. Он также подчеркнул, что избежать повышения налогов невозможно, поскольку без этого будет недостаточно средств для финансирования армии.

"Не будет снарядов, не будет оружия – россияне будут под нашей столицей, например. Или мы – чтобы этого не допустить – все же повысим налоги, и так все вместе за свой счет профинансируем эти снаряды", – констатировал Гетманцев.

Гетманцев также признал, что повышение налогов может отрицательно сказаться на экономике страны, особенно учитывая ее слабый потенциал для обновления. Он подчеркнул, что повышение налогов не заменит работы над детинизацией и повышением эффективности военных расходов и контроля за их использованием, а наоборот лишь усиливает необходимость проведения этих мероприятий.

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