З 1 червня НКРЕКП підвищила прайскепи, тобто максимальні ціни на електроенергію для промисловості, що вплине на ціни..

З червня середня платіжка за електроенергію зросла до 734,4 грн, порівняно з попередніми 448,8 грн. Економіст Олег Пендзин прогнозує, що це підвищення вплине на вартість продуктів у магазинах.

Економіст Олег Пендзин зазначив, що підвищення тарифу на електроенергію з 1 червня для побутових споживачів не вплине на вартість продуктів у магазинах. Однак зростання цін на електроенергію для бізнесу дійсно стане поштовхом для підвищення цін на різні товари.

Пендзин нагадав, що з 1 червня НКРЕКП підвищила прайскепи, тобто максимальні ціни на електроенергію для промисловості. Під час пікових навантажень ціни зросли з 7,5 до 9 гривень за кіловат, а вдень – з 3 до 5,6 гривні за кіловат. Це, за словами економіста, може вплинути на загальне зростання цін на продукти. Причому усі - від овочів до хлібобулочних виробів.

Під час обговорення ситуації з цінами на сезонні фрукти Олег Пендзин зауважив, що в червні в Україні ціни на кілограм полуниці та черешні зросли приблизно на 30% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

"У нас ранні ягоди зазвичай закуповуються або з Закарпаття, або з південних областей. Втім, на сьогодні є велика проблема, яка пов'язана з логістикою. Блокпости, мобілізація та інше призводять до того, що транспортні засоби перевезення простоюють і їх немає кому водити", – пояснив експерт.

Джерело: 24 Канал.

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