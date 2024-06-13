Українці пропонують надати відстрочку та бронювання на період мобілізації органам та особам, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів.

Йдеться про бронювання адвокатів, працівників безоплатної правової допомоги, державних та приватних виконавців та не тільки.

Свою петицію на сайті президента Україні розмістив Сахаров Сергій.

Ініціатор звернення до президента додав, що діяльність органів та осіб, що здійснюють примусове виконання судових рішень та інших органів.

Зокрема органів державної виконавчої служби та приватних виконавців - є об’єктивно важливою для забезпечення виконання функцій держави, економіки та повноцінної реалізації конституційного права кожного на судовий захист.

Також Сергій Сахаров додав, що мобілізація адвокатів, працівників безоплатної правової допомоги, державних та приватних виконавців матиме руйнівні наслідки для всієї системи професійної правничої допомоги та примусового виконання рішень.

Сахаров повідомив, що через призов може відбутися значне порушення законних прав та інтересів сотень тисяч громадян України та юридичних осіб.

"З огляду на це, вважаю за необхідне внести адвокатів, працівників безоплатної правової допомоги, державних та приватних виконавців до переліку осіб, які мають право отримати відстрочку та бронювання на період мобілізації", - резюмував автор звернення.

Станом на 10 червня петиція набрала 9150 голосів з 25000 необхідних.

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