Українці вимагають стовідсоткового бронювання під час мобілізації для ще однієї категорії чоловіків.

Автор петиції вважає, що для того, аби українці були впевнені у можливості реалізації своїх прав як громадян, були захищені від надзвичайних ситуацій, потрібно надати їм можливість та забезпечити право виконувати свої обовʼязки та функції у повному обсязі навіть під час мобілізації.

Про це йдеться на сайті президента України.

Необхідно на законодавчому рівні закріпити норму щодо стовідсоткового бронювання особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій на період мобілізації та на воєнний час.

Так, українці вимагають бронювання для усього особового складу Державної служби України з надзвичайних ситуацій, оперативно-рятувальної служби та інших працівників цивільного захисту.

Автор звернення додає, що цивільний захист - комплекс заходів, які реалізуються на території України в мирний час та в особливий період і спрямовані на захист населення, територій, навколишнього природного середовища, майна, матеріальних і культурних цінностей від надзвичайних ситуацій та інших небезпечних подій тощо.

"ДСНС ЗДІЙСНЮЄ ВАЖЛИВУ МІСІЮ В ТИЛУ! Здійснюють превентивні заходи у сфері техногенної та пожежної безпеки, та поряд з цим, ризикують своїм життям щоразу при ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а особливо під час воєнного стану в країні. Їх робота важлива тут! Це хлопці та дівчата, які навчалися захищати громадян країни, а також наших менших братів від вогню та інших надзвичайних ситуацій", - йдеться у петиції.

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