Украинцы требуют бронирования при мобилизации для еще одной категории мужчин.

Автор петиции считает, что для того чтобы украинцы были уверены в возможности реализации своих прав как граждан, были защищены от чрезвычайных ситуаций, нужно предоставить им возможность и обеспечить право выполнять свои обязанности и функции в полном объеме даже во время мобилизации.

Об этом идет речь на сайте президента Украины.

Необходимо на законодательном уровне закрепить норму стопроцентного бронирования личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям на период мобилизации и на военное время.

Так, украинцы требуют бронирования для всего личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, оперативно-спасательной службе и других работников гражданской защиты.

Автор обращения добавляет, что гражданская защита - комплекс мер, которые реализуются на территории Украины в мирное время и в особый период и направлены на защиту населения, территорий, окружающей природной среды, имущества, материальных и культурных ценностей от чрезвычайных ситуаций и других опасных событий.

"ГСЧС осуществляют важную миссию в тылу. Производят превентивные меры в сфере техногенной и пожарной безопасности, и наряду с этим, рискуют своей жизнью каждый раз при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, особенно во время военного положения в стране. Их работа важна здесь! Это ребята важна здесь! Это парни и девушки, которые учились защищать граждан страны, а также наших меньших братьев от огня и других чрезвычайных ситуаций», – говорится в петиции.

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