Украинцы предлагают предоставить отсрочку и бронирование на период мобилизации органам и лицам, осуществляющим принудительное исполнение судебных решений и решений других органов.

Речь идет о бронировании адвокатов, работников бесплатной правовой помощи, государственных и частных исполнителей и не только.

Свою петицию на сайте президента Украины разместил Сергей Сахаров.

Инициатор обращения к президенту добавил, что деятельность органов и лиц, осуществляющих принудительное исполнение судебных решений и других органов.

В частности, органов государственной исполнительной службы и частных исполнителей - объективно важна для обеспечения выполнения функций государства, экономики и полноценной реализации конституционного права каждого на судебную защиту.

Также Сергей Сахаров добавил, что мобилизация адвокатов, работников безвозмездной правовой помощи, государственных и частных исполнителей будет иметь разрушительные последствия для всей системы профессиональной юридической помощи и принудительного исполнения решений.

Сахаров сообщил, что по призыву может произойти значительное нарушение законных прав и интересов сотен тысяч граждан Украины и юридических лиц.

"Учитывая это, считаю необходимым внести адвокатов, работников бесплатной правовой помощи, государственных и частных исполнителей в перечень лиц, имеющих право получить отсрочку и бронирование на период мобилизации", - резюмировал автор обращения.

По состоянию на 10 июня петиция набрала 9150 голосов из 25 000 необходимых.

Последние новости Украины:

Напомним, обновить данные в ТЦК придется и женщинам подробности.

Как сообщала Politeka, новые правила вручения повесток заработали в Украине.

Также писала Politeka, 22-летний мужчина избежал мобилизации, чем все закончилось.