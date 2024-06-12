Бронювання для усього особового Національної поліції та інших правоохоронних органів України у повному обсязі пропонують українці.

Мобілізація триває, проте Національна поліція України та інших правоохоронних органів України відіграють важливу роль у внутрішній безпеки України.

Про це йдеться у петиції на сайті президента України.

Ініціатор звернення Шаповалов Василь повідомив, що бронювання необхідне задля забезпечення функціонування Державної служби України та опори влади в середині країни, та не допущення безлад та беззаконня в середині країни.

"Працівники НПУ та інших правоохоронних органів ризикують своїм життям щоразу,виходячи на службу та добове чергування, а особливо під час воєнного стану в країні. Їх робота важлива тут! Щоб вони захищали нас тут, ми повинні надати їм можливість та забезпечити право виконувати свої обов’язки та функції", - вважає автор петиції.

Крім того, у зверненні йдеться, що українцям в тилу важливий захист у період мобілізації та на воєнний час.

"Щоб українці були впевнені у можливості реалізації своїх прав як громадян, були захищені від наслідків тероризму з боку країни агресора, ми повинні надати їм можливість та забезпечити право виконувати свої обовʼязки та функції у повному обсязі необхідно на законодавчому рівні закріпити норму щодо стовідсоткового бронювання особового складу НПУ та на період мобілізації та на воєнний час", резюмував автор звернення до президента.

Станом на 10 червня петиція набрала 902 голосів з 25000 необхідних.

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