Бронирование для всего личного национальной полиции и других правоохранительных органов Украины в полном объеме предлагают украинцы.

Мобилизация продолжается, однако Национальная полиция Украины и других правоохранительных органов Украины играют немаловажную роль во внутренней безопасности Украины.

Об этом идет речь в петиции на сайте президента Украины.

Инициатор обращения Шаповалов Василий сообщил, что бронирование необходимо для обеспечения функционирования Государственной службы Украины и опоры власти внутри страны, и не допущение беспорядков и беззакония внутри страны.

"Работники НПУ и других правоохранительных органов рискуют своей жизнью каждый раз, выходя на службу и суточное дежурство, а особенно во время военного положения в стране. Их работа важна здесь! Чтобы они защищали нас здесь, мы должны предоставить им возможность и обеспечить право выполнять свои обязанности. и функции", - считает автор петиции.

Кроме того, в обращении говорится, что украинцам в тылу важна защита в период мобилизации и на военное время.

"Чтобы украинцы были уверены в возможности реализации своих прав как граждан, были защищены от последствий терроризма со стороны страны агрессора, мы должны предоставить им возможность и обеспечить право выполнять свои обязанности и функции в полном объеме необходимо на законодательном уровне закрепить норму относительно стопроцентного бронирования личного состава. НПУ и на период мобилизации и военное время", резюмировал автор обращения к президенту.

По состоянию на 10 июня петиция набрала 902 голоса из 25000 необходимых.

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