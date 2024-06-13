Цибуля може бути простою культурою для садівника з будь-яким досвідом, але якщо ви хочете вирощувати найкращі плоди, правильне добриво є ключовим моментом.

Цибулю можна вирощувати як із цибулі-сівки, так і з насіння. Якщо ви саджаєте цибулю-сівок восени, то внесення добрив з високим вмістом азоту на початку зими не тільки забезпечить поживні речовини для росту, а й допоможе запобігти стрілкуванню - коли цибуля передчасно цвіте через стрес.

Чому жовтіють пір'я цибулі?

Надмірний полив викликає жовте та опухле листя; перед повторним поливом переконайтеся, що ґрунт висохнув.

Яскраве непряме світло ідеально підходить для запобігання сонячним опікам та пожовтіння цибулі.

Баланс поживних речовин має вирішальне значення; використовуйте збалансоване добриво для цибулі та уникайте перегодівлі.

Швидкі рішення включають повне висихання грунту перед повторним поливом цибулі.

Поліпшіть дренаж, додавши пісок або перліт, а якщо ви виявите кореневу гниль цибулі, настав час операції - обріжте пошкоджене коріння і пересадіть його.

Сонячний опік представляє реальну загрозу для дрібної цибулі, залишаючи листя пожовклими та пошкодженими.

Прозора фіранка може бути сонцезахисним захистом, або ви можете використовувати інші рослини, щоб відкидати захисну тінь цибулі.

Жовте листя на вашій цибулі може означати, що вашій рослині не вистачає поживних речовин.

Азот часто є тим елементом, який потрібний вашому зеленому приятелю для зростання листя.

Не упускайте з уваги фактори, що підтримують: калій для міцних стебел і фосфор для здорової кореневої системи цибулі. Не забувайте про залізо і марганець - крихітних за кількістю, але могутніх за впливом.

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