Лук может быть простой культурой для садовода с любым опытом, но если вы хотите выращивать лучшие плоды, то правильное удобрение является ключевым моментом.

Лук можно выращивать как из лука-севка, так и из семян. Если вы сажаете лук-севок осенью, то внесение удобрений с высоким содержанием азота в начале зимы не только обеспечит питательные вещества для роста, но и поможет предотвратить стрелкование – когда лук преждевременно цветет из-за стресса.

Почему желтеют перья лука?

Чрезмерный полив вызывает желтые и опухшие листья; перед повторным поливом убедитесь, что почва высохла.

Яркий непрямой свет идеально подходит для предотвращения солнечных ожогов и пожелтения лука.

Баланс питательных веществ имеет решающее значение; используйте сбалансированное удобрение для лука и избегайте перекорма.

Быстрые решения включают в себя полное высыхание почвы перед повторным поливом лука.

Улучшите дренаж, добавив песок или перлит , а если вы обнаружите корневую гниль лука, пришло время операции — обрежьте поврежденные корни и пересадите их.

Солнечный ожог представляет реальную угрозу для мелкого лука, оставляя листья пожелтевшими и поврежденными.

Прозрачная занавеска может служить солнцезащитной защитой, или вы можете использовать другие растения, чтобы отбрасывать защитную тень лука.

Желтые листья на вашем луке может означать, что вашему растению не хватает питательных веществ.

Азот часто является тем элементом, который нужен вашему зеленому приятелю для роста листьев.

Не упускайте из виду поддерживающие факторы: калий для крепких стеблей и фосфор для здоровой корневой системы лука. Не забывайте о железе и марганце — крошечных по количеству, но могучих по воздействию.

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