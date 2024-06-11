Вирощування перцю самостійно означає, що ви зможете насолоджуватися величезною різноманітністю кольорів, форм, смаків і ступенів гостроти - набагато ширший діапазон, ніж ви коли-небудь могли купити в супермаркетах.

Перці - ніжні рослини найкраще ростуть у теплиці, але їх також можна вирощувати на відкритому повітрі, у сонячному місці, у горщиках чи землі.

Поливайте перці потроху і часто, щоб грунт або компост горщиків залишалися рівномірно вологими, уникаючи перезволоження і посухи.

Квіткові бутони можуть опасти, якщо рослини перцю пересохнуть.

Також додайте мульчу, щоб утримувати вологу в ґрунті. Влітку перці в контейнерах можуть дуже швидко висохнути, тому регулярно перевіряйте компост - подивіться наше відеокерівництво щодо ефективного поливу.

Підгодовуйте перець рідкими добривами з високим вмістом калію щотижня, щойно розпочнеться цвітіння.

Для гарного зростання перцю у червні необхідний здоровий баланс азоту, фосфору та калію. Коли ви купуєте добрива, ви часто бачите на упаковці три жирні цифри. Вони відповідають цим трьом елементам та їх кількості у конкретному добриві.

Як часто удобрювати рослини перцю?

Підживлення починаємо відразу після того, як перці проростуть у зниженій силі.

Не вносьте добрива відразу після пересадки. Зачекайте близько тижня, щоб коренева система інтегрувалася в новий ґрунт. Потім можна відновити режим внесення добрив.

Як правило, удобрювати перець слід раз на 1-2 тижні, поки рослини ростуть. Для простоти ми рекомендуємо використовувати добрива з високим вмістом азоту, доки рослини перцю швидко ростуть, щоб максимізувати врожайність перцю.

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