Выращивание перца самостоятельно означает, что вы сможете наслаждаться огромным разнообразием цветов, форм, вкусов и степеней остроты – гораздо более широкий диапазон, чем вы когда-либо могли купить в супермаркетах.

Перцы - нежные растения лучше всего растут в теплице, но их также можно выращивать на открытом воздухе, в солнечном месте, в горшках или в земле.

Поливайте перцы понемногу и часто, чтобы почва или горшечный компост оставались равномерно влажными, избегая переувлажнения и засухи.

Цветочные бутоны могут опасть, если растения перца пересохнут.

Также добавьте мульчу , чтобы удерживать влагу в почве. Летом перцы в контейнерах могут очень быстро высохнуть, поэтому регулярно проверяйте компост — посмотрите наше видеоруководство по эффективному поливу .

Подкармливайте перец жидкими удобрениями с высоким содержанием калия еженедельно, как только начнется цветение.

Для хорошего роста перцу в июне необходим здоровый баланс азота, фосфора и калия. Когда вы покупаете удобрения, вы часто видите на упаковке три жирные цифры. Они соответствуют этим трем элементам и их количествам в конкретном удобрении.

Как часто удобрять растения перца?

Подкормку начинаем сразу после того, как перцы прорастут в пониженной силе.

Не вносите удобрения сразу после пересадки. Подождите около недели, чтобы корневая система интегрировалась в новую почву. Затем вы можете возобновить режим внесения удобрений.

Как правило, удобрять перец следует раз в 1–2 недели, пока растения растут. Для простоты мы рекомендуем использовать удобрения с высоким содержанием азота, пока растения перца быстро растут, чтобы максимизировать урожайность перца.

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