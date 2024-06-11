Перцы - нежные растения лучше всего растут в теплице, но их также можно выращивать на открытом воздухе, в солнечном месте, в горшках или в земле.
Поливайте перцы понемногу и часто, чтобы почва или горшечный компост оставались равномерно влажными, избегая переувлажнения и засухи.
Цветочные бутоны могут опасть, если растения перца пересохнут.
Также добавьте мульчу , чтобы удерживать влагу в почве. Летом перцы в контейнерах могут очень быстро высохнуть, поэтому регулярно проверяйте компост — посмотрите наше видеоруководство по эффективному поливу .
Подкармливайте перец жидкими удобрениями с высоким содержанием калия еженедельно, как только начнется цветение.
Для хорошего роста перцу в июне необходим здоровый баланс азота, фосфора и калия. Когда вы покупаете удобрения, вы часто видите на упаковке три жирные цифры. Они соответствуют этим трем элементам и их количествам в конкретном удобрении.
Как часто удобрять растения перца?
Подкормку начинаем сразу после того, как перцы прорастут в пониженной силе.
Не вносите удобрения сразу после пересадки. Подождите около недели, чтобы корневая система интегрировалась в новую почву. Затем вы можете возобновить режим внесения удобрений.
Как правило, удобрять перец следует раз в 1–2 недели, пока растения растут. Для простоты мы рекомендуем использовать удобрения с высоким содержанием азота, пока растения перца быстро растут, чтобы максимизировать урожайность перца.
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