Выращивать огурцы можно не только на огороде или в теплице, но и на подоконнике или на лоджии, однако ошибка, о которой рассказала опытная хозяйка, может привести к тому, что никакого урожая не будет.

Выращивание огурцов на подоконнике – это увлекательный процесс, результатом которого станет вкусный, полезный и хрустящий урожай.

Однако, отметим, что для выращивания в домашних условиях подходят не все сорта огурцов. Для выращивания на подоконнике лучше всего подойдут сорта огурцов, которые начинают созревать через 35 дней после появления всходов.

Еще один секрет выращивания огурцов на подоконнике – нужно выбирать гибридные сорта огурцов, у которых без опыления появляются женские цветы, поскольку в квартире отсутствуют насекомые-опылители.

Как выращивать огурцы на подоконнике.

По словам специалистов, лучше на балконе или подоконнике выращивать такие сорта огурцов, как балконный, махаон, пуччини, лазурит, лилипут. Для выращивания огурцов на подоконнике подойдут восточные и южные окна, а оптимальной температурой является 22-24°С.

Почва для выращивания огурцов должна быть влажной, но не чрезмерно, чтобы не загнила корневая система. Для этого в емкости с растениями должен быть хороший дренаж.

Своим опытом по выращиванию огурцов на подоконнике поделилась и автор блога «Город на подоконнике» . Хозяйка призвала не повторять ее ошибки.

«Не сажайте огурцы в марте! Мне так хотелось получить ранний урожай огурцов, что я снова не выдержала и посеяла их в марте. Тем более, в этом году очень солнечная и теплая весна. Но, к сожалению, меня снова постигла неудача», - рассказала хозяйка.

По ее словам, сколько бы солнца не было все равно этого мало, потому что световой день еще за короткий. В результате у растения плохо развивается корневая система, а это в свою очередь приводит к нарушению усвоения полезных веществ. И потому у огурца начинают вертеться и сохнуть листья.



«Из посеянных четырех растений у меня осталось два, они более или менее были развиты. Но такие стрессовые условия привели еще к одной неприятности - отсутствие женских цветков», - рассказала автор блога.

Хозяйка также рассказала, что в домашних условиях она выращивает только партенокарпические (самопыляющие) гибриды огурцов.

Как выращивать огурцы на подоконнике.

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