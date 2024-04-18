Зростання та розвиток рослин, в тому числі помідорів і перцю, залежить не тільки від якості посівного матеріалу, поливу, правильного освітлення, а й від ґрунтосуміші.

Деякі городники беруть для розсади землю з городу, пише Politeka.net. Але у такому випадку дуже важливо її продезінфікувати або прогріти в духовці.

Інші віддають перевагу магазинній грунтосуміші. Однак багато хто має свої рецепти приготування ідеальної грунтосуміші для розсади.

Так, досвідчена господиня, фермерка і авторка сторінки про життя в селі на Полтавщині поділилася своєю формулою, яка допоможе приготувати чудову грунтосуміш для розсади.

Що додати у грунт.

За її словами, кожного року вони готують її наступним чином: пісок, торф, компост або перепрілий перегній, городня земля (Полтавський чорнозем).

«Але, городню землю беремо не після картоплі, томату або перцю. Добре підходить земля після цибулі, часнику, гороху, зелені, так як залишають корисні речовини після себе», - зазначила господиня.

У грунтову суміш Юлія радить додати біоактиватор грунту, який працює, як стимулятор росту, а також відбувається профілактика хвороб, додаткове живлення.

«Виходить ґрунт пухким та поживним», - пояснила Юлія.

Що додати у грунт.

Якщо немає компосту або перегною, господиня радить додати до землі пісок для дренажу, попіл, а також біоактиватор.

Підкреслимо, що компоненти грунтосуміші не можна брати з клумби, після вирощування грибів, з місць близьких до автошляхів.

І ще одна порада від досвідчених городників - брати пісок для грунтосуміші не звичайний, а такий, який призначений для шиншил, достатньо 1 склянки на 5 л ґрунтосуміші.

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