Рост и развитие растений, в том числе помидоров и перца, зависит не только от качества посевного материала, полива, правильного освещения, но и от грунтосмеси.

Некоторые огородники берут для рассады землю из огорода, пишет Politeka.net. Но в таком случае очень важно ее продезинфицировать или прогреть в духовке.

Другие предпочитают магазинную грунтосмесь. Однако многие имеют свои рецепты приготовления идеальной грунтосмеси для рассады.

Так, опытная хозяйка, фермер и автор страницы о жизни в селе на Полтавщине поделилась своей формулой, которая поможет приготовить чудесную грунтосмесь для рассады.

Что добавить в грунт.

По ее словам, каждый год они готовят ее следующим образом: песок, торф, компост или перепревший перегной, огородная земля (Полтавский чернозем).

«Но огородную землю берем не после картофеля, томата или перца. Хорошо подходит земля после лука, чеснока, гороха, зелени, потому что оставляют полезные вещества после себя», - отметила хозяйка.

В почвенную смесь Юлия советует добавить биоактиватор грунта, который работает как стимулятор роста, а также происходит профилактика болезней, дополнительное питание.

«Получается почва рыхлой и питательной», - объяснила Юлия.

Что добавить в грунт.

Если нет компоста или перегноя, хозяйка советует добавить в землю песок для дренажа, пепел, а также биоактиватор.

Подчеркнем, что компоненты грунтосмеси нельзя брать из клумбы, после выращивания грибов с мест близких к автодорогам.

И еще один совет от опытных огородников – брать песок для грунтосмеси не обычный, а такой, который предназначен для шиншилл, достаточно 1 стакана на 5 л почвосмеси.

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