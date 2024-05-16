Вы можете сделать несколько вещей, чтобы получить огромный урожай перца в этом году и в последующий период.

Ветер на сегодняшний день является наиболее распространенной причиной повреждения растений перца.

Сильный порыв ветра может сломать тяжелую верхушку перца, что может испортить существующие плоды, но, безусловно, снизит ваши шансы на получение будущих плодов.

Этот секрет выращивания перца поможет предотвратить любые неприятности, предоставив им опору для крупных плодов.

Секрет выращивания перца, о котором часто забывают - перец обгорает на солнце! Не позволяйте безжалостному солнцу испортить ваши перцы! Хотя им нужно много солнечного света, слишком много света может их обжечь.

Обеспечьте тень, когда солнце наиболее интенсивное, чтобы сохранить ваши овощи.

Подумайте об использовании затеняющей ткани, чтобы защитить перец.

Другой вариант — посадить вокруг перца высокие растения.

Огородники часто предполагают, что проблема связана с водой каждый раз, когда листья перца опадают. Однако перец может поникнуть и от слишком большого количества воды.

Начинающим огородникам может быть сложно правильно ухаживать за перцем, но подача нужного количества воды имеет решающее значение для большого урожая.

Капельное орошение – лучший способ обеспечить перцу достаточное количество воды.

Вода будет медленно капать из системы, обеспечивая равномерное распределение воды по растениям, расположенным близко к земле, и минимизируя попадание воды на листья перца.

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