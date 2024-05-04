Перец не требует особых условий ухода, однако есть некоторые секреты, которые позволят получить достойный урожай за короткое время, особое значение имеет правильный полив молодой культуры.

Перец предпочитает солнечные участки, хорошо защищенные от резких порывов ветра. Обычно такие территории расположены на южной стороне участка. Защита от резких порывов ветра осуществляется посредством подсобных помещений и деревьев.

Не стоит забывать, что перец желательно высаживать после капусты, бахчи, огурцов и бобовых культур. Не рекомендуется высаживать перец на почве, где раньше растет томаты и картофель. Дело в том, что эти культуры потребляют из почвы большое количество полезных микроэлементов.

Кроме того, перец и томаты имеют схожие заболевания. Перед высадкой перца почву нужно тщательно разрыхлить, удалить корни пахотных растений, камни, ветки. Грунт удобряют смесью из суперфосфата, перегноя и древесной золы. В любом случае нельзя использовать свежий навоз, поскольку он уничтожит корневую систему культуры.

Посадка рассады

Приблизительно за десять дней до высадки рассады сладкого перца в открытый грунт необходимо закалить. Существенность манипуляции состоит в постепенном понижении температуры воздуха внешней среды.

В открытый грунт перец высаживается после достижения высоты примерно 15 см. На каждом кусте должно быть не менее 6 крепких листьев. Обычно такое состояние расстада достигает примерно на 50 день после высадки семян. Каждую лунку нужно полить небольшим количеством теплой воды. Она обеспечит облегчение адаптации корневой системы рассады к новым условиям выращивания.

Уход за культурой

Перец не требует особых условий ухода. Однако есть некоторые секреты, которые позволят получить достойный урожай за короткое время. Особое значение имеет правильный полив молодой культуры.

Его необходимо проводить не менее двух раз в день капельным способом. Вода должна быть подогрета до температуры не менее 18 градусов Цельсия. Полив производится из расчета примерно 1 литра воды на одно растение. В воду можно добавить небольшое количество перманганата калия. Он будет уничтожать патогенные микроорганизмы. Необходимо следить, чтобы на листьях не оставалось капель жидкости.

Решить эту проблему поможет система капельного полива. При взаимодействии с длинными ультрафиолетовыми лучами будут образовываться термические ожоги. Они оказывают пагубное влияние на молодую культуру.

Не стоит забывать, что избыточное количество жидкости также оказывает неблагоприятное влияние. Если вы видите, что почва не просыхает до следующей поливки, нужно прекратить поливку на некоторый промежуток времени. Надо проводить систематическое рыхление почвы.

Он обеспечит доступ максимального количества кислорода к корневой системе растений. Первая подкормка осуществляется примерно через 2 недели после высадки перца. Для нее используют перегной или древесную золу. Дальнейшие подкормки можно проводить с помощью минеральных удобрений.

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