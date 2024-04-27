Сейчас все больше огородников высаживают свои растения в высокие грядки.
Специалисты утверждают, что одно из самых больших преимуществ высоких грядок состоит в том, что не нужно беспокоиться о состоянии грунта, поскольку человек сам заполняет грядку и создает наилучшие условия для помидоров, огурцов, капусты, клубники и т.д.
Как посадить перец, помидоры и морковь для суперурожаев.
На высоких грядках можно выращивать салат, разнообразную зелень, морковь, кольраби, перец, клубнику и огурцы, кабачки и помидоры.
Установить высокие грядки можно в любом месте – хоть на бетон, хоть на камни. Длина градяки может быть какой угодно, а оптимальная ширина около 1 метра – это позволит легко возделывать растения, которые растут в середине конструкции.
Как посадить перец, помидоры и морковь для суперурожаев
Своими высокими грядками похвасталась и украинская писательница, а также опытная хозяйка Ольга Салипа.
«Теперь у меня есть 6 грядок размерами 1,5 м на 75 см и 2 м на 75 см. Отдельно есть участки с клубникой и томатами, возможно, на клубнику тоже когда-нибудь сделаю высокие грядки. А пока не могу насладиться», - рассказала Ольга на своей странице в Инстаграм.
По словам писательницы, конструкцию они делали по принципу теплых грядок – на дно ямы ветки, растительные остатки, компост и слой земли +-20 см.
"Как красиво!",
«Очень хорошо. У меня на созданных высоких грядках растет салат, щавель, петрушка, укроп, клубника… В прошлом году осенью высадила голубику, ежевику, жимолость, малину. Все хорошо перезимовали»,
«У меня у них клубника, земляника и огурцы растут прекрасно. Посеяла в этом году еще горох – посмотрю. Но у меня выше, где-то 40-50 см» , - отреагировали подписницы на страницу Ольги.
Отметим, что высокие грядки можно купить в специализированных магазинах, а можно сделать своими руками.
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