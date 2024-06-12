Операції з формування починаються з видалення першої квітки. Деякі садівники вважають, що це допомагає зосередити сили рослини інших кольорах і плодах. Основним моментом тут є поява першої квітки. Як тільки на рослині з'являється перша квітка, настає час приступати до формування кущів перцю.

Якщо ми звернули свою увагу на першу квітку, слід її видалити. Видалення першої квітки вважається одним із способів підвищення врожайності перцю. Існує думка, що весь поживний запас рослини спрямовується саме в першу квітку, тоді як інші квіти (і, отже, зав'язі) залишаються на другому плані.

Другий етап формування кущів перцю підвищення врожайності – видалення пасинків.

Перці схожі на своїх родичів, томати, і, як і останні, у перців потрібно видаляти пасинки. Мета така сама - щоб рослина не витрачала енергію на непотрібні зелені пагони, а направляла її на формування плодів.

Пасинки слід обривати до моменту їхнього поділу з центральним стеблом, тобто до того моменту, коли перцевий кущ починає розділятися. Якщо у листя рослини росте відросток біля основи, просто обріжте або обломте його.

Третій етап: обрізання або обривання нижнього листя.

Техніка тут нагадує вирощування помідорів, хоча не дивно – у родичів все схоже. Сигналом цієї операції служить момент, коли верхівка куща перцю починає розділятися на гілки.

Отже, після видалення всіх зайвих частин можна переходити до останнього етапу – прищипці гілок.

Цю операцію проводять, коли кущ вже розгалужився, тобто від центрального роздоріжжя виросли бічні стебла, які зміцніли і самі почали розгалужуватися. Необхідно залишити 2-3 таких стебла. Кожен із цих стебел також починає розгалужуватися, і них також слід залишити по 1-2 втечі, а й у інших відірвати точку зростання, тобто верхівку. Пагони, які ми залишаємо, мають бути найміцнішими.