Операции по формированию начинаются с удаления первого цветка. Некоторые садоводы считают, что это помогает сосредоточить силы растения на остальных цветах и плодах. Основным моментом здесь является появление первого цветка. Как только на растении появляется первый цветок, наступает время приступать к формированию кустов перца.

Если мы обратили свое внимание на первый цветок, то следует его удалить. Удаление первого цветка считается одним из способов повышения урожайности перца. Существует мнение, что весь питательный запас растения направляется именно в первый цветок, в то время как остальные цветы (и, следовательно, завязи) остаются на втором плане.

Второй этап формирования кустов перца для повышения урожайности – удаление пасынков.

Перцы похожи на своих родственников, томаты, и, как и у последних, у перцев нужно удалять пасынки. Цель такая же – чтобы растение не тратило энергию на ненужные зеленые побеги, а направляло ее на формирование плодов.

Пасынки следует обрывать до момента их разделения с центральным стеблем, то есть до того момента, когда перечный куст начинает разделяться. Если у листа растения растет отросток у основания, просто обрежьте или обломите его.

Третий этап: обрезка или обрывание нижних листьев.

Техника здесь напоминает выращивание томатов, хотя не удивительно – у родственников все похоже. Сигналом для этой операции служит момент, когда верхушка куста перца начинает разделяться на ветви.

Итак, после удаления всех лишних частей, можно переходить к последнему этапу – прищипке веток.

Эту операцию проводят, когда куст уже разветвился, то есть от центральной развилки выросли боковые стебли, которые окрепли и сами начали ветвиться. Необходимо оставить 2-3 таких стебля. Каждый из этих стеблей также начинает разветвляться, и на них также следует оставить по 1-2 побега, а у остальных оторвать точку роста, то есть верхушку. Побеги, которые мы оставляем, должны быть самыми крепкими.