Пенсіонери, виплати яких не були індексовані, можуть розраховувати лише на збільшення пенсій за віком.

Під час весняної індексації пенсії підвищили не всім через обмеження у законодавстві. Стало відомо, чому підвищення пенсій у 2024 році торкнулося не всіх пенсіонерів та хто не має на це права та чому.

У березні відбулася індексація пенсій, яка торкнулася майже 10 мільйонів осіб. Під час цієї індексації пенсії зросли на 7,9%, що в абсолютних цифрах виражається від мінімуму 100 гривень до максимуму 1577 гривень.

Однак не всі пенсіонери отримали підвищення: ті, хто вийшов на пенсію в останні три роки, залишились без збільшення пенсійних виплат через вважання їх пенсій економічно застарілими.

Також згідно з законодавством, підвищення не отримали пенсіонери з мінімальними та максимальними виплатами. Наприклад, у 2024 році мінімальна пенсія для осіб із повним стажем мала становити 3200 гривень, однак встановили її на рівні 3370 гривень. Для тих, хто досяг 65 років і не має необхідного страхового стажу, мінімальну пенсію встановлено на рівні 2725 гривень.

Пенсіонери, виплати яких не були індексовані, можуть розраховувати на надбавку до пенсій за віком – її нараховують після досягнення 70, 75 та 80 років. Для її отримання нікуди звертатися не потрібно – її нарахують автоматично на місяць досягнення відповідного віку. Розмір доплат становить від 300 до 570 гривень.

Джерело: НаПенсії.

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