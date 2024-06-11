Пенсионеры, выплаты которых не были индексированы, могут рассчитывать только на прибавку к пенсиям по возрасту.

Во время весенней индексации пенсии повысили не всем из-за ограничений в законодательстве. Стало известно, почему повышение пенсий в 2024 году коснулось не всех пенсионеров и кто не имеет на это права и почему.

В марте произошла индексация пенсий, коснувшаяся почти 10 миллионов человек. В ходе этой индексации пенсии выросли на 7,9%, что в абсолютных цифрах выражается от минимума 100 гривен до максимума 1577 гривен.

Однако не все пенсионеры получили повышение: вышедшие на пенсию в последние три года остались без увеличения пенсионных выплат из-за их пенсий экономически устаревшими.

Также согласно законодательству повышение не получили пенсионеры с минимальными и максимальными выплатами. Например, в 2024 году минимальная пенсия для лиц с полным стажем должна составлять 3200 гривен, однако установили ее на уровне 3370 гривен. Для тех, кто достиг 65 лет и не имеет необходимого страхового стажа, минимальная пенсия установлена ​​на уровне 2725 гривен.

Пенсионеры, выплаты которых не были индексированы, могут рассчитывать на прибавку к пенсиям по возрасту – ее начисляют по достижении 70, 75 и 80 лет. Для ее получения никуда обращаться не нужно – ее начислят автоматически на месяц достижения соответствующего возраста. Размер доплат составляет от 300 до 570 гривен.

Источник: НаПенсии.

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