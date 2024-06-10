Так, згідно з повідомленням ДТЕК і «Укренерго», заплановано погодинні відключення електроенергії. Графік діятиме з 16:00 до 22:00.
«По всій території України обленерго будуть застосовувати графіки погодинних відключень для промислових та побутових споживачів», - йдеться в попередженні.
Причина - зростання споживання на початку робочого тижня.
Однак, аварійні відключення світла також можуть бути. Так, в «Укренерго» терміново повідомили, що вночі в Сумській області з технічних причин вимикався об’єкт енергетичної інфраструктури.
«Знеструмлювались споживачі міста Суми», - розповіли енергетики.
Ремонтні роботи тривають, але на даний момент енергоживлення більшості споживачів відновлено.
«В найближчі години енергопостачання буде відновлено повністю», - запевнили в «Укренерго».
Нагадаємо, головна причина застосування заходів обмеження – наслідки ракетних ударів ворога по українських електростанціях. Через значні пошкодження вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до початку цих атак.
Для подолання дефіциту в енергосистемі залучаються імпорт та аварійна допомога з країн Європи, але пошкодження масштабні, тож цих заходів не вистачає для підтримки балансу в енергосистемі.
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