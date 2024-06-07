Ще з восьми населених пунктів людям також терміново необхідно виїхати – розпочато евакуацію.

Ворог продовжує нещадо обстрілювати Сумську область, пише Politeka.net.

«Є люди, які залишились в п’ятикилометровій зоні, в десятикилометровій зоні», - повідомив керівник ОВА Володимир Артюх в ефірі телемарафону.

За його словами, відбулося засідання Ради оборони області, за пропозицією військового командування ще у 8 населених пунктах з 10-километрової зони запропоновано зробити евакуацію.

"Відповідні розпорядження надані і екстрені служби разом з громадами будуть виконувати це рішення", — підкреслив Артюх.

Додамо, згідно з даними на ранок 7 червня, вночі та зранку росіяни здійснили нові обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 27 вибухів. Обстрілів зазнали Хотінська, Шалигинська, Есманьська, Великописарівська громади.

Нагадаємо, що військові експерти і українські захисники не виключають, що після наступу на Харківщині окупанти можуть почати наступ на ще одному напрямку – на Сумщину. Росіяни, зокрема, наситили кордон супутниковими терміналами звʼязку, підвищили активність розвідки та переговорів у радіомережі.

За словами військово-політичного оглядача групи "Інформаційний спротив" Олександра Коваленка, на Сумщині росіяни справді можуть відкрити ще один фронт.

"Це буде, у першу чергу, "сіра зона". І може бути декілька напрямків. Наприклад, це може бути населений пункт, який знаходиться приблизно в 3-5 кілометрах від кордону з РФ", - казав Коваленко.

Евакуація населення триває із 5-кілометрової зони, а подекуди – і з 10-кілометрової. Такі заходи з прикордонних громад і населених пунктів проводяться не через можливий повторний наступ на Сумщину, а через регулярні обстріли та бомбардування ворогом, підкреслював заступник голови Сумської районної ради Володимир Біцак.

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