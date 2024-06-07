Еще из восьми населенных пунктов людям также срочно необходимо уехать – начата эвакуация.

Враг продолжает беспощадно обстреливавть Сумскую область, пишет Politeka.net.

«Есть люди, оставшиеся в пятикилометровой зоне, в десятикилометровой зоне», – сообщил руководитель ОВА Владимир Артюх в эфире телемарафона.

По его словам, состоялось заседание Совета обороны области, по предложению военного командования еще в 8 населенных пунктах из 10-километровой зоны предложено произвести эвакуацию.

"Соответствующие распоряжения предоставлены и экстренные службы вместе с общинами будут выполнять это решение", - подчеркнул Артюх.

Добавим, согласно данным на утро 7 июня, ночью и утром россияне совершили новые обстрелы приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 27 взрывов. От обстрелов страдали Хотинская, Шалыгинская, Эсманьская, Великописаревская общины.

Напомним, что военные эксперты и украинские защитники не исключают, что после наступления на Харьковщине оккупанты могут начать наступление на еще одном направлении – на Сумщину. Россияне в частности насытили границу спутниковыми терминалами связи, повысили активность разведки и переговоров в радиосети.

По словам военно-политического обозревателя группы "Информационное сопротивление" Александра Коваленко, в Сумской области россияне действительно могут открыть еще один фронт.

"Это будет, в первую очередь, "серая зона". И может быть несколько направлений. Например, это может быть населенный пункт, который находится примерно в 3-5 километрах от границы с РФ", - говорил Коваленко.

Эвакуация населения продолжается из 5-километровой зоны, а иногда – и из 10-километровой. Такие мероприятия из приграничных общин и населенных пунктов проводятся не из-за возможного повторного наступления на Сумщину, а из-за регулярных обстрелов и бомбардировок врагом, подчеркивал заместитель председателя Сумского районного совета Владимир Бицак.

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