Так, согласно сообщению ДТЭК и Укрэнерго, запланированы почасовые отключения электроэнергии. График будет действовать с 16:00 до 22:00.
"По всей территории Украины облэнерго будут применять графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей", - говорится в предупреждении.
Причина – рост потребления в начале рабочей недели.
Однако аварийные отключения света также могут быть. Так, в Укрэнерго срочно сообщили, что ночью в Сумской области по техническим причинам выключался объект энергетической инфраструктуры.
«Обесточились потребители города Сумы», - рассказали энергетики.
Ремонтные работы продолжаются, но на данный момент энергопитание большинства потребителей возобновлено.
«В ближайшие часы энергоснабжение будет восстановлено полностью», – заверили в «Укрэнерго».
Напомним, главная причина применения мер ограничения – последствия ракетных ударов врага по украинским электростанциям. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала этих атак.
Для преодоления дефицита в энергосистеме привлекаются импорт и аварийная помощь из стран Европы, но повреждения масштабны, поэтому этих мер не хватает для поддержания баланса в энергосистеме.
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