Сегодня, 10 июня, по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений – но есть важный нюанс, который необходимо знать.

Так, согласно сообщению ДТЭК и Укрэнерго, запланированы почасовые отключения электроэнергии. График будет действовать с 16:00 до 22:00.

"По всей территории Украины облэнерго будут применять графики почасовых отключений для промышленных и бытовых потребителей", - говорится в предупреждении.

Причина – рост потребления в начале рабочей недели.

Однако аварийные отключения света также могут быть. Так, в Укрэнерго срочно сообщили, что ночью в Сумской области по техническим причинам выключался объект энергетической инфраструктуры.

«Обесточились потребители города Сумы», - рассказали энергетики.

Ремонтные работы продолжаются, но на данный момент энергопитание большинства потребителей возобновлено.

«В ближайшие часы энергоснабжение будет восстановлено полностью», – заверили в «Укрэнерго».

Напомним, главная причина применения мер ограничения – последствия ракетных ударов врага по украинским электростанциям. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала этих атак.

Для преодоления дефицита в энергосистеме привлекаются импорт и аварийная помощь из стран Европы, но повреждения масштабны, поэтому этих мер не хватает для поддержания баланса в энергосистеме.

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