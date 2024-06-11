У наступні місяці в Україні очікується прискорення інфляції, а наприкінці року індекс споживчих цін може досягти 8%. Такий прогноз надав Національний банк України, коментуючи відповідні показники впливом на інфляцію як внутрішніх, так і зовнішніх чинників.

Експерти Національного банку вважають, що зростання інфляційного тиску буде зумовлене вичерпанням позитивного ефекту, який економіка отримала завдяки високим врожаям експортних аграрних культур. За даними українських та американських експертів, незначно менший обсяг врожаю у новому сезоні, разом із ризиками воєнного конфлікту, буде складати стримуючий фактор для економічного зростання.

Часткове впливатиме на підвищення інфляційного показника також зростання тарифів на необхідні для діяльності підприємств ресурси.

Згідно з прогнозами експертів Національного банку України, інфляція у першому кварталі 2025 року очікується у діапазоні від 5,3% до 9,2%. Проте, до другого кварталу вона зменшиться до 6,8%, а наприкінці 2025 року має становити близько 6%. На наступний рік, 2026, прогнозується поетапне зниження індексу споживчих цін до рівня 5%.

Нагадаємо, в Україні у квітні припинилось зниження інфляції у річному вимірі, і базовий інфляційний тиск дещо зріс, що було передбачувано.

За даними Держстату, у квітні 2024 року річний показник споживчої інфляції залишився на рівні 3,2%, як і у попередньому місяці, а в місячному вимірі ціни зросли на 0,2%.

Джерело: ТСН.

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