В последующие месяцы в Украине ожидается ускорение инфляции, а к концу года индекс потребительских цен может достигнуть 8%. Такой прогноз дал Национальный банк Украины, комментируя соответствующие показатели влиянием на инфляцию как внутренних, так и внешних факторов.

Эксперты Национального банка считают, что рост инфляционного давления будет обусловлен исчерпанием положительного эффекта, который получила экономика благодаря высоким урожаям экспортных аграрных культур. По данным украинских и американских экспертов, незначительно меньший объем урожая в новом сезоне вместе с рисками военного конфликта будет составлять сдерживающий фактор для экономического роста.

Частичное влияние на повышение инфляционного показателя также будет рост тарифов на необходимые для деятельности предприятий ресурсы.

Согласно прогнозам экспертов Национального банка Украины, инфляция в первом квартале 2025 ожидается в диапазоне от 5,3% до 9,2%. Однако ко второму кварталу она уменьшится до 6,8%, а в конце 2025 года должна составить около 6%. На следующий год, 2026 год, прогнозируется поэтапное снижение индекса потребительских цен до уровня 5%.

Напомним, в Украине в апреле прекратилось снижение инфляции в годовом измерении, и базовое инфляционное давление несколько выросло, что было предсказуемо.

По данным Госстата, в апреле 2024 года годовой показатель потребительской инфляции остался на уровне 3,2%, как и в прошлом месяце, а в месячном измерении цены выросли на 0,2%.

Источник: ТСН.

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