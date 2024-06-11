Українські громадяни, яким довелося покинути місця постійного проживання через військові дії, стикаються з безліччю нелегких викликів, тому їм надають грошову допомогу.

У одній області України відбуваються виплати грошової допомоги, призначеної для громадян, які потребують матеріальної підтримки. Щоб отримати цю грошову допомогу, потрібно подати заявку та відповідні документи.

Українські громадяни, які змушені були залишити свої місця постійного проживання через військові дії, стикаються з безліччю викликів, зокрема з питань житла. З метою підтримки таких людей Норвезька рада з питань біженців в Україні розпочала проєкт грошової допомоги для ВПО.

Благодійна організація надає допомогу, яка включає покриття витрат на оренду тимчасового житла та поліпшення житлових умов для ВПО у місцях їхнього компактного проживання. Виплати будуть проводитися протягом шести місяців. З цього приводу, починаючи з 3 червня, ГО "Центр Інтеграції" організовує консультації щодо отримання цієї грошової допомоги.

Грошову допомогу для сплати житлових послуг можуть отримати ВПО, які проживають в Рівному і відповідають таким умовам програми:

здійснюють оренду житла для проживання;

проживають у місцях компактного проживання ВПО.

Для отримання детальної інформації про грошову допомогу та процес оформлення заявки, зателефонуйте до ГО “Центр Інтеграції” за номером 096 745 01 00. Якщо у вас виникли додаткові питання, звертайтеся за такими контактними даними: телефон: 0362 400 400 Адреса: м. Рівне, вул. Словацького, 3а.

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