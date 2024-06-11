Стало відомо, яким правилом ПДР не варто нехтувати, щоб не втратити свої гроші через штраф, прописаний у законодавстві.

Деякі водії з різних причин не враховують це правило. Одні не надають йому значення, інші намагаються заощадити. Яким правилом ПДР не варто нехтувати, щоб не втратити свої гроші. Так, наразі за відсутність страховки в Україні передбачається штраф.

Відповідно до законодавства України, керування автомобілем без страхового поліса на території країни заборонено. Як зазначила юрист Наталя Шаповалова, страховий поліс забезпечує компенсацію збитків для учасників дорожнього руху, які потерпіли в ДТП.

Автостраховка є обов'язковою для всіх транспортних засобів, які зареєстровані державною службою, і видається для конкретного автомобіля, незалежно від кількості водіїв, що мають право ним керувати. Наявність страхового поліса є законним вимогам, а його відсутність може призвести до адміністративного штрафу.

Фактори, що впливають на ціну страхового поліса, включають:

об’єм двигуна автомобіля;

місце реєстрації автомобіля;

тип власника – фізична або юридична особа;

досвід водія;

історія ДТП;

наявність пільг;

включення франшизи в договір;

термін дії поліса.

При оформленні страхового поліса важливо врахувати величину франшизи. Це сума, яку в разі ДТП страхова компанія не покриває, і яку слід сплатити самостійно потерпілій стороні.

У разі відсутності страховки в Україні передбачений штраф. Якщо його сплатити протягом 15 днів, то сума складе 425 грн. Якщо пропустити цей термін, штраф збільшується до 850 грн.

Джерело: Дзеркало тижня.

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