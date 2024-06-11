Стало известно, каким правилом ПДД не следует пренебрегать, чтобы не потерять свои деньги из-за штрафа, прописанного в законодательстве.

Некоторые водители по разным причинам не учитывают это правило. Одни не придают ему значения, другие стараются сэкономить. Каким правилом ПДД не следует пренебрегать, чтобы не потерять свои деньги. Так, за отсутствие страховки в Украине предусматривается штраф.

Согласно законодательству Украины, управление автомобилем без страхового полиса на территории страны запрещено. Как отметила юрист Наталья Шаповалова, страховой полис обеспечивает компенсацию ущерба для пострадавших в ДТП участников дорожного движения.

Автостраховка обязательна для всех транспортных средств, зарегистрированных государственной службой, и выдается для конкретного автомобиля, независимо от количества водителей, имеющих право им управлять. Наличие страхового полиса является законным требованиям, а его отсутствие может привести к административному штрафу.

Факторы, влияющие на цену страхового полиса, включают:

объем двигателя автомобиля;

место регистрации автомобиля;

тип собственника – физическое или юридическое лицо;

опыт водителя;

история ДТП;

наличие льгот;

включение франшизы в договор;

срок действия полиса

При оформлении страхового полиса важно учесть величину франшизы. Это сумма, которую в случае ДТП страховая компания не покрывает и которую следует оплатить самостоятельно потерпевшей стороне.

При отсутствии страховки в Украине предусмотрен штраф. Если его уплатить в течение 15 дней, то сумма составит 425 грн. Если упустить этот срок, штраф увеличивается до 850 грн.

Источник: Дзеркало тижня.

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