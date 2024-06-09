Інгредієнти для приготування цього сніданку універсальні, тож знайти їх в магазині можна і влітку, і взимку.

А з рецептом цього сніданку можна експериментувати, додаючи або змінюючи інгредієнти, пише Politeka.net.

Отже, для сніданку потрібні такі продукти: тортилья, вершковий сир, перепелині яйця, авокадо, сир твердий, листя салату і улюблені спеції.

Рецептом поділилася на своїй сторінці фудблогерка «Demi kitchen».

Рецепт легкого і швидкого сніданку.

Хід приготування сніданку неймовірно простий: тортилью змащуємо вершковим сиром, додаємо яйця, пюре з авокадо, твкрдий сир, салат і спеції.

«Загортаємо рол, обсмажуємо з обох сторін», - розповіла фудблогерка.

Перед подачею на стіл рол можна розрізати навпіл.

Звісно, замість перепелиних яєць можна використати курячі.

Зазначимо, що до такого сніданку можна додати відварну або копчену курку, шинку, помідор, огірок, болгарський перець та інші інгредієнти.

Тортилья – це плаский коржик з кукурудзяного або пшеничного борошна. Тортилья є традиційним продуктом в мексиканській кухні, а ле тепер його обожнюють і в інших країнах світу.

Рецепт легкого і швидкого сніданку.

Тортилья неймовірно універсальний продукт, який можна використовувати і як заміну хлібу, і як основу для приготування інших страв. Тортилью смажать, запікають, її використовують як основу для рулетів, пирогів та омлетів.

Тортилью можна використовувати навіть як столовий прибор, занурюючи її в соуси, притримуючи шматочки м’яса, наче виделкою.

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