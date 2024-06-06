Цей рецепт омлету сподобається тим, хто любить ніжні і соковиті страви з мінімальною кількістю інгредієнтів і простотою у приготуванні.

Так, замість звичайного омлету на сніданок можна приготувати повітряний млинець з шинкою , овочами та сиром, пише Politeka.net.

Рецептом такої страви поділилися на сторінці блогу «Рецепти на кожен день».

Отже, знадобляться такі інгредієнти: яйце – 2 шт, помідор - ½, огірок - ½, вершковий сир для змащення. Однак, за бажанням, замість сиру можна використати майонез.

Хід приготування сніданку наступний: помідор, огірок і шинку нарізаємо кубиками та змащуємо вершковим сиром.

Неперевершений рецепт омлету на сніданок.

Яйця вбиваємо у миску, додаємо сіль і перемішуємо.

Розігріваємо пательню і виливаємо яєчну суміш. Викладаємо на одну половину яєчного млинця овочі з шинкою та посипаємо сиром.

Неперевершений рецепт омлету на сніданок.

Наступний крок у приготуванні сніданку - накриваємо другою половиною та смажемо з кожної сторони під кришкою по 30 секунд.

«Млинці тендітні виходять, тому треба акуратніше перегортати. За бажанням, яйця можна додати половину столової ложки борошна», - зазначили на сторінці з рецептами.

Неперевершений рецепт омлету на сніданок.

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