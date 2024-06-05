Яйця – це унікальний продукт, який використовується у різноманітніх стравах, деякі з яких можна приготувати і на сніданок.

Омлет і яєчня залишаються одними з найпопулярніших сніданків, але з яєць можна приготувтаи не тільки ці страви.

Так, фудблогерка «Demi Kitchen» поділилася ще одним рецептом смачного сніданку.

«Сніданок. Супер смачний та простий з зеленню, сиром, яйцями», - розповіла кулінар, коментуючи відео з процесом приготування.

Для сніданку знадобляться такі інгредієнти: петрушка, цибуля, Фета 80 г, твердий сир 50 г, спеції за смаком, два яйця, лаваш або тортилья – 2 шт.

Що приготувати з яєці, крім омлету і яєчні.

Вбиваємо у миску яйця, додаємо порізану зелень, потертий на маленькій терці твердий сир, подрібнений сир Фета, спеції.

Все перемішуємо і викладаємо начинку у лаваш або тортилью.

«Обсмаж по 2-3 хвилини з кожного боку. Насолоджуйся!», - зазначила кулінар.

Що приготувати з яєці, крім омлету і яєчні.

Нагадаємо, що тортилья це тонкий коржик з кукурудзяного або пшеничного борошна. У Мексиці тортилья — національна страва.

Тортилья є основою для багатьох страв, де в корж загортають різноманітну начинку. Крім того тортилью часто подають замість хліба до інших страв.

Що приготувати з яєці, крім омлету і яєчні.

Тортилья також використовується в якості основи для пирогів, рулетів з начинкою, сендвічів.

Більш того, тортилья може замінити виделку і ніж – шматочком коржика набирають соус або притримують шматки м'яса.

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