Яйца – это уникальный продукт, который используется в различных блюдах, некоторые из которых можно приготовить и на завтрак.

Омлет и яичница остаются одними из самых популярных завтраков, но из яиц можно приготовить не только эти блюда.

Так, фудблогер Demi Kitchen поделилась еще одним рецептом вкусного завтрака.

«Завтрак. Супер вкусный и простой с зеленью, сыром, яйцами», - рассказала кулинар, комментируя видео с процессом приготовления.

Для завтрака понадобятся следующие ингредиенты: петрушка, лук, фета 80 г, твердый сыр 50 г, специи по вкусу, два яйца, лаваш или тортилья – 2 шт.

Что приготовить из яиц, кроме омлета и яичницы.

Вбиваем в миску яйца, добавляем порезанную зелень, потертый на маленькой терке сыр, измельченный сыр Фета, специи.

Все перемешиваем и выкладываем начинку в лаваш или тортилью.

«Обжарь по 2-3 минуты с каждой стороны. Наслаждайся!», - отметила кулинар.

Что приготовить из яиц, кроме омлета и яичницы.

Напомним, что тортилья это тонкая лепешка из кукурузной или пшеничной муки. В Мексике тортилья – национальное блюдо.

Тортилья является основой для многих блюд, где в лепешку заворачивают разнообразную начинку. Кроме того, тортилью часто подают вместо хлеба к другим блюдам.

Что приготовить из яиц, кроме омлета и яичных.

Тортилья также используется в качестве основания для пирогов, рулетов с начинкой, сэндвичей.

Более того, тортилья может заменить вилку и нож – кусочком лепешки набирают соус или придерживают куски мяса.

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